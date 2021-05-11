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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирская делегация принимает участие в торжествах по случаю образования ДНР И ЛНР

ПОЛИТИКА

Башкирская делегация в о главе с Радием Хабировым принимает участие в торжествах по случаю седьмой годовщины образования образования Луганской и Донецкой народных республик. «Работаем в братском Донбассе. Приехали поздравить близких по духу людей, — сообщил об этом Глава республики на своей странице в соцсетях. — Позавчера все, чьи деды и отцы вместе громили фашистов, встретили День Победы. Это наш общий священный праздник. Я искренне поздравляю все наши народы».

Радий Хабиров также напомнил, что в годы Великой Отечественной войны на Донбассе, в районе города Дебальцево, воевала 112-я Башкирская кавалерийская дивизия. 78 ее бойцов удостоены звания Героя Советского Союза. В прошлом году Указом Владимира Путина высокого звания Героя России удостоен наш легендарный земляк, командир 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратов. На Луганщине генерал и принял свой последний бой.

Он таже добавил, завтра делегация Башкортостана планирует посетить место захоронения Шаймуратова и поклониться его праху.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Радий Хабиров
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