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11 мая Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе пройдут учения инженерной бригады из Алкино

ОБЩЕСТВО

Понтонная рота 12-й отдельной гвардейской инженерной Кёнигсбергско-Городокской Краснознаменной бригады начнет сплав по Белой 15 мая в рамках «Акции Памяти», посвящённой 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Впервые в истории России в рамках тактико-специального учения в период с 15 мая по 22 июня 2021 года спланирован переход понтонной роты 12-й отдельной гвардейской инженерной Кёнигсбергско-Городокской Краснознаменной бригады по реке Волга и ее притокам.

Бригада начнет сплав из Уфы через Благовещенск, Набережные Челны, Ульяновск, Самару и Вольск. За 28 дней сплава паром пройдет более 2000 км, сообщили в пресс-службе Башвоенкомата.

Акция завершится 22 июня 2021 года в Волгограде.

Посмотреть на начало сплава бригады из Уфы приглашаются все жители и гости столицы. Он начнется 15 мая в 12 часов на набережной Уфы у Монумента Дружбы.

 

ИА «Башинформ»

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