Фото: Южно-Уральский ботанический сад Башкирию продолжает разогревать жаркий воздух из пустынь Средней Азии Фото: Южно-Уральский ботанический сад

На этой неделе на Южном Урале, и в Башкирии в частности, ожидается аномально жаркая для мая погода. По информации Башгидрометцентра, 13-17 мая температура воздуха будет как минимум на 7 градусов выше нормы. Ночью температура воздуха повысится до +7,+13°, днем от +23,+28° до +25,+30°. Сухой антициклон пришел из пустынь Средней Азии.

В этих условиях непривычно рано началось цветение плодовых деревьев и декоративных растений. Чаще яблони в регионе цветут в 20-х числах мая, сирень — после середины мая.

Аномальное тепло и отсутствие осадков существенно ухудшат пожарную обстановку, отмечают синоптики. По республике ожидается высокий класс пожароопасности, с 12 мая – местами чрезвычайная пожароопасность.