Фото: Гульфия Акулова Президент России поручил ужесточить правила оборота оружия после ЧП в школе Казани Фото: Гульфия Акулова

Президент России Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота оружия после трагедии в казанской школе. Об этом 11 мая сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Отдельное поручение было дано (главе Росгвардии Виктору Золотову) с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

По его словам, сейчас можно законно зарегистрировать в виде охотничьего оружия определенные виды, которые, по сути, не являются охотничьим оружием, которое в некоторых странах используется как штурмовое. Дмитрий Песков подчеркнул, что новое положение должно устранить эти противоречия.

Как сообщало агентство «Башинформ», в Казани при стрельбе в школе погибли восемь человек: семь учащихся и учительница. 16 человек — 12 детей, четверо взрослых госпитализированы. 19-летнего террориста арестовали. Бывший ученик этой школы, устроивший расправу над детьми и сотрудниками образовательного учреждения, официально зарегистрировал оружие в апреле этого года.