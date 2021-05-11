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В одном из районов Башкирии ожидается чрезвычайный V класс пожароопасности

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В одном из районов Башкирии ожидается чрезвычайный V класс пожароопасности Фото: Ксения Калинина

В Туймазинском районе Башкирии ожидается чрезвычайный V класс пожароопасности. Как пояснили в пресс-службе МЧС РБ, при таком классе пожарной опасности лесные пожары возникают от любого источника открытого огня, горение происходит интенсивно и огонь быстро распространяется.

«Призываем жителей региона быть крайне осторожными в обращении с открытым огнём и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности: не бросать горящие спички и окурки, не оставлять костер без присмотра, и не разводить его в ветреную погоду. Не оставлять на освещенном солнцем месте бутылки или осколки стекла, которые, фокусируя солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы», — говорится в официальном сообщении МЧС РБ.

В ближайшие сутки в Башкирии прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов, в горных районах республики до +2, днем 23-28. На отдельных участках дорог дымка с видимостью 2-4 км.

В Уфе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут 7-9 градусов, в центре до 13, днем 26-28.

 

ИА «Башинформ»

Теги: МЧС РБ, предупреждение
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