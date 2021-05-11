Фото: Олег Яровиков В Татарстане 12 мая объявлено днем траура Фото: Олег Яровиков

По решению Президента Татарстана Рустама Минниханова 12 мая в республике объявлено днем траура по погибшим из-за стрельбы в казанской гимназии №175. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на руководителя пресс-службы Президента РТ Лилию Галимову.

Сегодня в гимназии № 175 в Казани при стрельбе в школе погибли 8 человек, большинство из них дети. В больницы города из школы доставлены 21 человек, из них 18 детей, все они в ДРКБ, шестеро из пострадавших детей находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

В школах Казани из-за теракта отменена вторая смена. В ближайшее время состоится заседание Антитеррористической комиссии РТ. Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил усилить меры безопасности во всех школах республики.