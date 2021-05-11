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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров потребовал срочно усилить меры безопасности во всех школах Башкирии

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров потребовал срочно усилить меры безопасности во всех школах Башкирии Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил срочно усилить меры безопасности во всех школах республики, а также предложил всем пострадавшим при теракте в Казани пройти программу реабилитации и семейный отдых в санаториях Башкортостана бесплатно.

Кроме того, Радий Хабиров предложил пострадавшим любую помощь, которую сможет оказать республика сообщили в пресс-службе Главы региона.

В адрес президента Татарстана Рустама Минниханова, жителей Казани, родственников погибших Радий Хабиров направил телеграмму со словами соболезнования.

«Скорбим вместе с братским Татарстаном. Ужасная трагедия... Готовы оказать любую необходимую помощь. Соболезнуем родным и близким!» — сказал Радий Хабиров.

Как сообщалось ранее, в школе Казани 11 мая, по предварительным данным, два человека устроили стрельбу. Одним из них оказался 19-летний парень – его задержали. Как сообщают «Известия», ссылаясь на источник, молодой человек вошел в учебное заведение с оружием и открыл огонь. Второй стрелок в ходе штурма здания ликвидирован спецслужбами.

Как заявили﻿ РИА Новости в экстренных службах, погибли как минимум девять человек, большинство из них — дети, четверо госпитализированы.

 

ИА «Башинформ»

Теги: безопасность
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