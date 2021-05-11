Фото: пресс-служба ГИБДД Уфы В Уфе 9-летняя девочка на электросамокате попала в аварию Фото: пресс-служба ГИБДД Уфы

В Уфе вечером 10 мая напротив дома №79 по проспекту Октября произошло ДТП с участием ребенка на электросамокате. По информации столичной Госавтоинспекции, 24-летний уфимец за рулем Daewoo Nexia, двигаясь по местному проезду при выезде на проспект Октября, сбил 9-летнюю девочку, которая двигалась на электросамокате по велосипедной дорожке.

В аварии несовершеннолетняя с переломом ноги была госпитализирована. По факту ДТП начато разбирательство.

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