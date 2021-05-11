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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров поручил активно заняться реализацией положений Послания Президента России

ПОЛИТИКА

Радий Хабиров сегодня во время еженедельного оперативного совещания дал поручение правительству Башкортостана активно заняться реализацией положений Послания президента России Владимира Путина. Он обратил внимание, что одно из поручений главы государства касается вопросов бесплатного подведения газа ко всем домам в газифицированных населенных пунктах до 2023 года. Радий Хабиров напомнил, что в республике принята и действует программа по выдаче сертификатов в размере 60 и 100 тысяч рублей льготным категориям граждан на подключение их домов к газовым сетям.

«Возможно, мы сможем увеличить количество льготников по нашей программе и сможем добавить средства бюджета», — сказал глава региона.
Радий Хабиров также дал поручение вице-премьеру — министру здравоохранения Максиму Забелину обратить особое внимание на вопросы углубленного медицинского профосмотра и диспансеризации населения. В списке поручений главы государства по реализации положений Послания и вопросы, связанные со снижением смертности от сердечно-сосудистых болезней и онкозаболеваний.

 

Азат Гиззатуллин

Теги: Послание Владимира Путина
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