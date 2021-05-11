Фото: Олег Яровиков В Башкирии от укусов клещей пострадали более 800 человек Фото: Олег Яровиков

По оперативным данным Роспотребнадзора, в медицинские организации Башкирии обратились более 800 человек, пострадавших от укусов клещей.

«Проведенные исследования показали инфицированность клещей клещевым вирусным энцефалитом 0,8 процента, клещевым боррелио́зом — 17,8 процента. Показатель по боррелиозу в регионе ежегодно растет», — заявила во вторник на оперативном совещании в республиканском правительстве руководитель Управления Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак.

Как подчеркнула глава ведомства, на данный момент заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом в республике не зарегистрирована.