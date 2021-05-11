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Башкирия вошла в десятку направлений для отдыха в палатках этим летом

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Башкирия вошла в десятку направлений для отдыха в палатках этим летом Фото: Валерий Шахов

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, какие направления самые популярные для отдыха в палатках этим летом.

Как сообщает пресс-служба проекта, Крым и Карелия лидируют в рейтинге самых «палаточных» направлений, куда можно поехать самостоятельно на машинах с палатками и остановиться в автокемпинге. 34% туристов проголосовало за Крым, 20% — за республику Карелия. «Бронзу» получает Алтайский край и республика Алтай – 13%. Башкирия с 5% оказалась на шестом месте после Краснодарского края и озера Байкал.

Десять направлений для отдыха в палатках этим летом:

  1. Крым, 34%
  2. Карелия, 20%
  3. Алтай, 13%
  4. Краснодарский край, 10%
  5. Байкал, 7%
  6. Башкирия, 5%
  7. Тверская область, 4%
  8. Кавказские Минеральные Воды, 4%
  9. Хакасия, 2%
  10. Карачаево-Черкесия, 1%.

 

ИА «Башинформ»

Теги: туризм
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