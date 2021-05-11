Фото: Валерий Шахов Башкирия вошла в десятку направлений для отдыха в палатках этим летом Фото: Валерий Шахов

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, какие направления самые популярные для отдыха в палатках этим летом.

Как сообщает пресс-служба проекта, Крым и Карелия лидируют в рейтинге самых «палаточных» направлений, куда можно поехать самостоятельно на машинах с палатками и остановиться в автокемпинге. 34% туристов проголосовало за Крым, 20% — за республику Карелия. «Бронзу» получает Алтайский край и республика Алтай – 13%. Башкирия с 5% оказалась на шестом месте после Краснодарского края и озера Байкал.

Десять направлений для отдыха в палатках этим летом: