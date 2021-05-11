Башкирия вошла в десятку направлений для отдыха в палатках этим летом
Башкирия вошла в десятку направлений для отдыха в палатках этим летом Фото: Валерий Шахов
Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, какие направления самые популярные для отдыха в палатках этим летом.
Как сообщает пресс-служба проекта, Крым и Карелия лидируют в рейтинге самых «палаточных» направлений, куда можно поехать самостоятельно на машинах с палатками и остановиться в автокемпинге. 34% туристов проголосовало за Крым, 20% — за республику Карелия. «Бронзу» получает Алтайский край и республика Алтай – 13%. Башкирия с 5% оказалась на шестом месте после Краснодарского края и озера Байкал.
Десять направлений для отдыха в палатках этим летом:
- Крым, 34%
- Карелия, 20%
- Алтай, 13%
- Краснодарский край, 10%
- Байкал, 7%
- Башкирия, 5%
- Тверская область, 4%
- Кавказские Минеральные Воды, 4%
- Хакасия, 2%
- Карачаево-Черкесия, 1%.