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11 мая Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии сообщили условия, при которых родителей допустят до выпускных в детсадах

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии сообщили условия, при которых родителей допустят до выпускных в детсадах Фото: Ксения Калинина

В Башкирии 11 мая на оперативном совещании в правительстве РБ был поднят вопрос майских выпускных в детских садах и начальных классах. Руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан Александр Сидякин сообщил о том, что родители хотят присутствовать на таком значимом в жизни их детей мероприятии. Он уточнил, позволяет ли эпидситуация в регионе допустить присутствие родителей на выпускных.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин предложил допустить родителей на выпускные при определенных условиях.

«Выступаю с таким предложением: возможно посещение родителей данных мероприятий при наличии вакцинации, как минимум первым компонентом, или наличия высокого титра антител, если уже перенесли болезнь», — сказал он.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил подготовить соответствующие изменения в указ о повышенной готовности.

«Это справедливое требование: если они хотят на праздник к детям, где дети, коллектив, люди, то должны доказать, что не представляют угрозы», — сказал руководитель региона.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус, дети
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