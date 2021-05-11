В Башкирии сообщили условия, при которых родителей допустят до выпускных в детсадах
В Башкирии сообщили условия, при которых родителей допустят до выпускных в детсадах Фото: Ксения Калинина
В Башкирии 11 мая на оперативном совещании в правительстве РБ был поднят вопрос майских выпускных в детских садах и начальных классах. Руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан Александр Сидякин сообщил о том, что родители хотят присутствовать на таком значимом в жизни их детей мероприятии. Он уточнил, позволяет ли эпидситуация в регионе допустить присутствие родителей на выпускных.
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин предложил допустить родителей на выпускные при определенных условиях.
«Выступаю с таким предложением: возможно посещение родителей данных мероприятий при наличии вакцинации, как минимум первым компонентом, или наличия высокого титра антител, если уже перенесли болезнь», — сказал он.
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил подготовить соответствующие изменения в указ о повышенной готовности.
«Это справедливое требование: если они хотят на праздник к детям, где дети, коллектив, люди, то должны доказать, что не представляют угрозы», — сказал руководитель региона.