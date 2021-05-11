В Башкирии 11 мая на оперативном совещании в правительстве РБ был поднят вопрос майских выпускных в детских садах и начальных классах. Руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан Александр Сидякин сообщил о том, что родители хотят присутствовать на таком значимом в жизни их детей мероприятии. Он уточнил, позволяет ли эпидситуация в регионе допустить присутствие родителей на выпускных.

В Башкирии сообщили условия, при которых родителей допустят до выпускных в детсадах Фото: Ксения Калинина

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях