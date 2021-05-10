Фото: МЧС по РБ В МЧС Башкирии объяснили причину смога в Белорецком, Абзелиловском и Учалинском районах Фото: МЧС по РБ

В МЧС Башкирии объяснили причину задымления на территории северо-восточной части Белорецкого района.

По данным ведомства, в единую дежурно-диспетчерскую службу стали поступать сообщения о задымлении, в частности, в Серменевском, Тирлянском, Сосновском, Шигаевском, Николаевском сельсоветах и в городе Белорецке. Также дым наблюдался в населённом пункте Кулукасово Абзелиловского района и в стороне Учалинского района в деревне Махмутово.

Белорецким лесничеством была инициирована авиационная разведка, в ходе которой возгораний не обнаружено, термических точек также не зарегистрировано. Предположительно, смог (дымка) дошел до нашей республики с мест лестных пожаров соседнего региона. По официальным данным министерства экологии Челябинской области, во многих регионах УрФО наблюдается смог от лесных пожаров. В совокупности горит более 150 тысяч гектаров леса.

При смоге в случаях ощущения запаха гари или недомоганиях жителям рекомендуется использовать влажную марлевую повязку, пить больше чистой воды, зеленый чай, в течение дня принимать прохладный душ. По возможности лучше держать окна закрытыми, дома проводить влажную уборку и стараться увлажнять воздух. Особенно важно делать промывание носа и полоскание полости рта. Кроме того, в этот период во избежание проблем с глазами, врачами не рекомендуется ношение любых контактных линз. Тем, кто страдает бронхиальной астмой, а также хроническим бронхитом, рекомендуется постоянно иметь при себе ингаляторы.