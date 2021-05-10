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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии проект «Повод гордиться» рассказал о 95-летнем ветеране Габдрауфе Гарееве

ОБЩЕСТВО

В Башкирии совместный проект Центра управления республикой и телеканала БСТ «Повод гордиться» продолжает рассказывать жителям региона о людях и делах, которыми республика по-настоящему гордится. Акция объединила истории об участниках и героях Великой Отечественной войны, о тех, кто проявил себя героем в мирное время, о тех, кто трудится во благо Башкортостана и всей России.

Накануне в День Победы телезрителей познакомили с почётным жителем города Белебей, ветераном Великой Отечественной войны Габдрауфом Саляховичем Гареевым.

В этом году ему исполняется 95 лет. Он попал на фронт в 17 лет, был механиком-водителем легендарного танка Т-34. В 1945 году был тяжело ранен в боях за освобождение Варшавы, получил контузию. Награжден орденом Отечественной войны II степени, боевыми и юбилейными медалями.

В прошлом году ветеран вспомнил фронтовую молодость — проехал на боевой машине по танковому полигону в Оренбургской области, сообщал «Башинформ».

Напомним, «Повод гордиться» – открытый проект, каждый может прислать свою историю – и о герое узнает вся страна. Принять участие можно, заполнив форму на сайте. Нужно описать достижение, приложить фото героя и указать свои контакты.

 

ИА «Башинформ»

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