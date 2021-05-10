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В Башкирии за стуки обнаружено и потушено два очага лесных пожаров

ОБЩЕСТВО
Фото: Ирина Валиуллина

В Башкирии за стуки обнаружено и потушено два очага лесных пожаров Фото: Ирина Валиуллина

По данным Минлесхоза Башкирии, 10 мая по республике прогнозируется 3-4 класс пожарной опасности. За минувшие сутки на территории республики зарегистрировано два очага лесных пожаров на общей площади 3,9 га.

Один из них обнаружен на территории Учалинского лесничество. На тушении работали 30 человек и 9 единиц спецтехники. Пожар ликвидирован.

Второй очаг возник в Туймазинском лесничестве. Пожар оперативно потушен силами 19 человек и семи единиц спецтехники.

С 15 апреля по 10 мая в Башкирии зарегистрировано 54 лесных пожара, из которых 27 возникли в результате неосторожного обращения населения с огнем, 26 — переход с земель иных категорий, один — от техногенного (линейного) объекта.

Общая площадь, пройденная лесными пожарами, составила 221,245 га.

Жителям республики рекомендуется неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, и в случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов позвонить по Единому бесплатному номеру лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или в Региональную диспетчерскую службу Минлесхоза РБ: 8 (347) 218-14-14.

 

ИА «Башинформ»

Теги: лесные пожары
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