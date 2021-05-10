В Башкирии за сутки от коронавируса скончались два человека

По данным оперативного штаба на 10 мая, в Башкирии зарегистрировано еще два случая смерти от COVID-19. Всего с начала пандемии в республике от коронавируса умерло 474 человека.

Общее число инфицированных на 10 мая в республике составляет 36 316 человек, из них 89 человек заболели за последние сутки. Из них 163 пациента остаются в стационарах.

Вылечились от коронавируса 33 884 человека, из них 94 выздоровели за минувшие сутки.

На 10 мая от коронавирусной инфекции в регионе полностью привиты 200 179 жителей, все они завершили иммунизацию обоими компонентами вакцины (52,6%). Как сообщили в Минздраве РБ, 291 228 человек вакцинированы первым компонентом (78,8%).

Всего в Башкирию поступило 367 834 дозы вакцин от COVID-19.