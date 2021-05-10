Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.13

EUR 89.50

10 мая Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии за сутки от коронавируса скончались два человека

ОБЩЕСТВО

По данным оперативного штаба на 10 мая, в Башкирии зарегистрировано еще два случая смерти от COVID-19. Всего с начала пандемии в республике от коронавируса умерло 474 человека.

Общее число инфицированных на 10 мая в республике составляет 36 316 человек, из них 89 человек заболели за последние сутки. Из них 163 пациента остаются в стационарах.

Вылечились от коронавируса 33 884 человека, из них 94 выздоровели за минувшие сутки.

На 10 мая от коронавирусной инфекции в регионе полностью привиты 200 179 жителей, все они завершили иммунизацию обоими компонентами вакцины (52,6%). Как сообщили в Минздраве РБ, 291 228 человек вакцинированы первым компонентом (78,8%).

Всего в Башкирию поступило 367 834 дозы вакцин от COVID-19.

 

ИА «Башинформ»

Теги: коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Для исключения переплат за тепло в Башкирии идет ревизия площадей многоквартирных домов
Несоответствие фактической площади жилых помещений здания с данными управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций стало одной из наиболее частых
Реки Башкирии выходят на летнюю межень
В ближайшие дни реки Башкирии выйдут на летнюю межень – уровень воды характерный для летнего времени года, что будет означать полное завершение периода
В Башкирии от COVID-19 полностью вакцинировано уже 5% населения
По данным на 9 мая, полную вакцинацию первым и вторым компонентом вакцины от COVID-19 получили 199,5 тысяч жителей Башкирии или около 5% населения регион
В Уфе состоялся парад Победы
Сегодня в Уфе на площади Ленина прошло торжественное прохождение военнослужащих, приуроченное к 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Гла
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть