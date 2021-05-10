Водная прогулка по реке Белой для компании уфимцев с тремя детьми завершилась неожиданно

Водная прогулка по реке Белой в праздничный день, 9 мая, для компании уфимцев завершилась не так, как было запланировано. Все семь человек, находившихся в лодке, включая троих детей, неожиданно оказались в холодной воде. К счастью, в этот момент на берегу находились люди, которые и сообщили о произошедшем в экстренную службу.

Информация об опрокидывании лодки на реке Белой, в районе Северного автовокзала, поступила в службу 112 около 20 часов вечера. На место были направлены поисково-спасательный отряд Управления гражданской защиты Уфы, полиция и скорая помощь.

«Уфимские спасатели своевременно оказали помощь участникам происшествия, вытащили их на берег и передали медикам. Нескольких человек подобрали очевидцы, проплывавшие в этот момент на лодке. После оказания медицинской помощи дети и трое взрослых были отпущены. Детей забрали родители. Один из участников водной прогулки госпитализирован. Обстоятельства происшествия выясняются», — рассказали в пресс-службе УГЗ.