Фото: УГЗ Уфы Житель Уфы обнаружил в своем частном доме змею Фото: УГЗ Уфы

Житель Уфы обнаружил в своем частном доме змею. Непрошенная гостья поселилась прямо на умывальнике и судя по зеленому окрасу, вполне могла быть ядовитой. Об этом и сообщил мужчина, когда обратился за помощью к спасателям.

На место оперативно выехали сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы. В ведомстве рассказали, что пока уфимец звонил в экстренную службу, пресмыкающееся переползло за умывальник. Спасатели вытащили змею из укрытия и отпустили на волю в лес.