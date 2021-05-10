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10 мая Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Житель Уфы обнаружил в своем частном доме змею

ОБЩЕСТВО
Фото: УГЗ Уфы

Житель Уфы обнаружил в своем частном доме змею Фото: УГЗ Уфы

Житель Уфы обнаружил в своем частном доме змею. Непрошенная гостья поселилась прямо на умывальнике и судя по зеленому окрасу, вполне могла быть ядовитой. Об этом и сообщил мужчина, когда обратился за помощью к спасателям.

На место оперативно выехали сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы. В ведомстве рассказали, что пока уфимец звонил в экстренную службу, пресмыкающееся переползло за умывальник. Спасатели вытащили змею из укрытия и отпустили на волю в лес.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Управление гражданской защиты Уфы
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