Три российские авиакомпании возобновляют авиасообщение с Египтом из Уфы. Накануне, 9 мая, в Каир на Boeing 767-300 авиакомпании AZUR air вылетели 345 пассажиров. Перевозчик запланировал один рейс в неделю, по воскресеньям, с отправлением из международного аэропорта «Уфа» в 11.40. На следующей неделе, с 17 мая к выполнению перелетов в страну пирамид приступит авиакомпания Royal Flight на Boeing 757-200 вместимостью 235 пассажиров. Рейсы из Уфы будут выполняться по понедельникам, с вылетами до конца мая в 04.05, с 7 июня в 01.00. С 19 мая полетную программу из столицы Башкирии в Каир откроет авиакомпания Nordwind. Её Boeing 737-800, рассчитанные на 189 пассажиров, будут отправляться из Уфы по средам в 01.00.

Время вылета указано местное. Путь между городами у всех перевозчиков займёт 5 часов.