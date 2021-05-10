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10 мая Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

МЧС Башкирии предупредило жителей об усилении ветра до 20 м/c

ОБЩЕСТВО

МЧС по Башкирии предупреждает жителей региона о сильных порывах ветра. По данным синоптиков, 10 мая местами по региону ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Существенных осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +22,+27 градусов.

При усиление ветра до 20 м/с качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, против такого ветра трудно идти. В результате интенсивной ветровой нагрузки могут быть опрокинуты, установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки. Сломанные небольшие деревья, крупные ветви могут перекрыть внутридомовые проезды и автодороги; возможны повреждения линий электропередач, предупредили в МЧС по РБ.

 

ИА «Башинформ»

Теги: МЧС по РБ
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