МЧС Башкирии предупредило жителей об усилении ветра до 20 м/c

МЧС по Башкирии предупреждает жителей региона о сильных порывах ветра. По данным синоптиков, 10 мая местами по региону ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Существенных осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +22,+27 градусов.

При усиление ветра до 20 м/с качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки, против такого ветра трудно идти. В результате интенсивной ветровой нагрузки могут быть опрокинуты, установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки. Сломанные небольшие деревья, крупные ветви могут перекрыть внутридомовые проезды и автодороги; возможны повреждения линий электропередач, предупредили в МЧС по РБ.