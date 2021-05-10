В Башкирии началась сокращенная неделя с тремя рабочими днями. Понедельник, 10 мая, объявлен выходным в связи с тем, что празднование Дня Победы в этом году выпало на воскресенье. Следующий праздничный выходной на этой неделе приходится на четверг, 13 мая. В этот день в республике отмечается Ураза-байрам. Продолжительность работы в среду 12 мая сокращается на один час.

Таким образом рабочими на этой неделе будут вторник, среда и пятница.