Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.13

EUR 89.50

10 мая Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Празднование Дня Победы в Уфе завершилось салютом

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков, администрация Уфы

Фото: Олег Яровиков, администрация Уфы

Празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилось в Уфе торжественным салютом. В этом году он был дан сразу на двух площадках – на Горсовете и площади перед ДК «Машиностроитель». Всего было выпущено по 850 залпов на высоту до 200 метров. Продолжительность фейерверков составила порядка шести минут.

Отметим, что салют также был посвящен присвоению городу Уфе почетного звания «Город трудовой доблести». Соответствующий Указ 2 июля 2020 года подписал Президент РФ Владимир Путин.

 

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Реки Башкирии выходят на летнюю межень
В ближайшие дни реки Башкирии выйдут на летнюю межень – уровень воды характерный для летнего времени года, что будет означать полное завершение периода
В Уфе состоялся парад Победы
Сегодня в Уфе на площади Ленина прошло торжественное прохождение военнослужащих, приуроченное к 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Гла
Иностранные дипломаты и почетные консулы возложили цветы к памятнику Александру Матросову
В День Победы, иностранные дипломаты и почетные консулы иностранных государств возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза Алексадру Матросову.
Башкирию ждет неделя сухой и теплой погоды
На следующей неделе погоду в Башкирии будет определять сухой и теплый антициклон. С 10 по 16 мая днем в центральных районах республики будет от 24 до 30
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть