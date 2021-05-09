Празднование Дня Победы в Уфе завершилось салютом

Фото: Олег Яровиков, администрация Уфы









Фото: Олег Яровиков, администрация Уфы

Празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилось в Уфе торжественным салютом. В этом году он был дан сразу на двух площадках – на Горсовете и площади перед ДК «Машиностроитель». Всего было выпущено по 850 залпов на высоту до 200 метров. Продолжительность фейерверков составила порядка шести минут.

Отметим, что салют также был посвящен присвоению городу Уфе почетного звания «Город трудовой доблести». Соответствующий Указ 2 июля 2020 года подписал Президент РФ Владимир Путин.