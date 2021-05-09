Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.13

EUR 89.50

9 мая Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

9 мая жителей Башкирии приглашают участвовать в акции "Фонарики Победы"

ОБЩЕСТВО

Россиянам предложили в День Победы, 9 мая, принять участие в акции «Фонарики Победы».

Акция посвящена памяти ветеранов, погибших или участвовавших в Великой Отечественной войне. Чтобы присоединиться к ней, необходимо в 22:00 9 мая включить фонарик на мобильном телефоне, выключить свет в квартире и подойти к окну. Фотографии и публикации, посвященные акции, можно разместить в социальных сетях под хэштегами​ #ФонарикиПобеды #НиктоНеЗабытНичтоНеЗабыто #ВеликаяПобеда.

По словам организаторов, на видео можно рассказать о родственниках, которые воевали или погибли на войне, о том, что для вас значит 9 Мая. «Но это необязательно — почтить память ветеранов молча не менее ценно», — говорится в сообщении.

Включить фонарик можно не только в квартире, но и в любом общественном месте: в парке, в ресторане, на улице. Время акции подобрано с учетом предстоящего в 22:00 в крупных городах России салюта.

Впервые такая акция была проведена в 2020 году и получила широкую поддержку у жителей Башкирии.

 

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Выставка, парад и салют: полная программа мероприятий ко Дню Победы в Уфе
В преддверии Дня Победы в Уфе заработала тематическая выставка под открытым небом. Главные ее экспонаты - военная техника времен Великой Отечественной в
Зарегистрироваться на акцию «Бессмертный полк. Онлайн» можно до 12 часов 9 мая
В Башкирии продлили прием заявок на участие в акции «Бессмертный полк. Онлайн». Зарегистрироваться на шествие и отдать дань уважения воевавшим предкам те
«Я не могу забыть тот последний день детства»: 94-летняя ветеран из Уфы рассказала о войне
Ветеран Великой Отечественной войны, 94-летняя Валерия Светлякова вспоминает Уфу в военные годы с тяжелым сердцем. В возрасте 14 лет со школьной скамьи о
В Башкирии зарегистрированы еще четыре смерти от COVID-19
По данным оперативного штаба, в Башкирии зарегистрировано еще четыре случая смерти от COVID-19. Всего в с начала пандемии в республике от коронавируса ум
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть