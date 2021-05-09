9 мая жителей Башкирии приглашают участвовать в акции "Фонарики Победы"
Россиянам предложили в День Победы, 9 мая, принять участие в акции «Фонарики Победы».
Акция посвящена памяти ветеранов, погибших или участвовавших в Великой Отечественной войне. Чтобы присоединиться к ней, необходимо в 22:00 9 мая включить фонарик на мобильном телефоне, выключить свет в квартире и подойти к окну. Фотографии и публикации, посвященные акции, можно разместить в социальных сетях под хэштегами #ФонарикиПобеды #НиктоНеЗабытНичтоНеЗабыто #ВеликаяПобеда.
По словам организаторов, на видео можно рассказать о родственниках, которые воевали или погибли на войне, о том, что для вас значит 9 Мая. «Но это необязательно — почтить память ветеранов молча не менее ценно», — говорится в сообщении.
Включить фонарик можно не только в квартире, но и в любом общественном месте: в парке, в ресторане, на улице. Время акции подобрано с учетом предстоящего в 22:00 в крупных городах России салюта.
Впервые такая акция была проведена в 2020 году и получила широкую поддержку у жителей Башкирии.