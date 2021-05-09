Празднование 76-й годовщины Великой Победы проходит во всех городах и районах Башкирии















В Башкирии проживает 457 участников и 175 инвалидов Великой Отечественной войны, 82 жителя блокадного Ленинграда, 90 бывших несовершеннолетних узников концлагерей и 16 851 труженик тыла.

На фронт ушло более 710 тысяч человек, около 300 тысяч из них погибли, почти 50 тысяч вернулись инвалидами. 200 тысяч наших земляков награждены орденами и медалями. Из них звания Героя Советского Союза удостоены 278 человек, 35 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

В рамках празднования 76-й годовщины Великой Победы праздничные мероприятия с участием ветеранов проходят во всех городах и районах республики.