Радий Хабиров рассказал о своих впечатлениях от торжественного шествия в честь Дня Победы

Фото: пресс - служба Главы Башкортостана, Валерий Шахов













Фото: пресс - служба Главы Башкортостана, Валерий Шахов

Глава Башкортостана Радий Хабиров в беседе с журналистами поделился впечатлениями от торжественного шествия в честь Дня Победы, которое сегодня прошло в Уфе. Он отметил, что в этом году торжественное шествие стало гораздо лучше в организационном плане.

«Все мы соскучились по живому общению. Как видите, пришло очень много людей. Вместе с тем у нас есть определённая настороженность по коронавирусу, поэтому мы подсократили некоторые праздничные мероприятия в закрытых помещениях. Очень рад был пообщаться с нашими ветеранами. Я поручил главам муниципалитетов, чтобы они максимально уделили внимание пожилым людям. Поэтому подобные мероприятия у нас проходят по всей республике. Я очень хочу, чтобы мы больше показывали военную технику. Дети с удовольствием её смотрят. Те ребята, которые увидели сегодня шествие, выходят отсюда с правильным пониманием того, что Родину нужно защищать», — отметил Радий Хабиров.

Глава республики напомнил, что жители Башкортостана не только героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны, но и мужественно трудились в тылу.

«Именно поэтому Президент России Владимир Владимирович Путин принял решение о присвоении Уфе звания «Город трудовой доблести». Все жители Башкортостана очень признательны за это главе государства. Это абсолютно правильная оценка того, что сделала Уфа для Победы и в целом для страны».

«Сегодня ко мне многие подходили и благодарили за этот закон. Дети войны жили в невыносимых условиях, голодали, работали с утра до вечера. У них было тяжелейшее детство. И мы должны о них позаботиться. Мы уже подготовили для них удостоверения, предусмотрели небольшие пока меры поддержки, в том числе в наших медицинских учреждениях. Предполагаем также ежегодные разовые выплаты для детей войны», — подчеркнул Радий Хабиров.