Фото: автор Реки Башкирии выходят на летнюю межень Фото: автор

В ближайшие дни реки Башкирии выйдут на летнюю межень – уровень воды характерный для летнего времени года, что будет означать полное завершение периода весеннего паводка.

На степных реках уже наступил меженный режим, уровни воды колеблются в пределах 1 см в сутки. Реки в берегах. На реке Дема в последние дни сохраняются спады уровней воды интенсивностью до 20 см в сутки, 1 мая река вошла в свои берега. Общий спад составляет свыше 250 см.

На горных реках продолжается снижение уровней воды интенсивностью до 8 см в сутки. Общий спад составляет до 400 см. Реки в берегах.

На реках Белая и Уфа наблюдаются спады уровней воды, интенсивностью до 35 см в сутки. От пика половодья уровни понизились на 200 – 500 см. Реки в берегах.

В этом году пик из-за аномально теплого апреля паводок в Башкирии произошел на полторы-две недели раньше обычных сроков. Интенсивное таяние снегов и быстрое вскрытие льда привело к резкому подъему уровня малых рек, которые нанесли основной ущерб жителям близлежащих населенных пунктов.