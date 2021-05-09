Иностранные дипломаты и почетные консулы возложили цветы к памятнику Александру Матросову

В День Победы, иностранные дипломаты и почетные консулы иностранных государств возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза Алексадру Матросову.

В церемонии возложения цветов приняли участие генеральный консул Республики Таджикистан Саид Эмом, руководитель Отделения Посольства Республики Беларусь Артур Карпович, почетный консул Республики Болгария Ярослав Шредер, исполнительный директор Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО Элина Гатауллина, российский хоккеист Андрей Зюзин, 1-й секретарь представительства МИД России в Уфе Олег Лебединцев, сотрудник генконсульства Республики Таджикистан Юсуф Ибодов и другие.

Гости столицы осмотрели экспозицию в честь ветеранов-медиков в парке Ленина. Плакаты с изображением портретов 40 медицинских работников, которые лечили солдат в эвакуированных в Уфу госпиталях, а также их краткой биографией, размещены на главной аллее парка. Они призваны воздать дань памяти работникам медицинских организаций, которые в тяжелых условиях спасали жизни раненым солдатам и офицерам.