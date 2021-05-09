В Уфе состоялся парад Победы

Фото: Олег Яровиков

































Фото: Олег Яровиков

Сегодня в Уфе на площади Ленина прошло торжественное прохождение военнослужащих, приуроченное 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Глава Башкортостана Радий Хабиров перед началом парада поздравил всех присутствующих со знаменательным для страны и города праздником – Днем Великой Победы.

«Это святая дата, навечно связанна с судьбой нашего народа и будущих поколений. Мы помним поименно всех героев – фронтовиков и тружеников тыла. Преклоняемся перед их стойкостью, мужеством и трудовой доблестью. Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью, погибших в боях, умерших от ран, замученных в концлагерях, скорбим о ветеранах, которых нет с нами», — сказал глава республики, и попросил почтить их светлую память минутой молчания.

«От души желаю вам дорогие ветераны, всем жителям республики крепкого здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой», — пожелал Радий Хабиров

В Параде Победы участие приняли военнослужащие Уфимского гарнизона, представители силовых структур, ветераны боевых действий и военной службы, а также кадеты и юнармейцы. Всего было 20 парадных расчетов, в которых торжественным маршем прошагали 1 519 человек.

Торжественное прохождение открыл взвод барабанщиков Башкирского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя России Александра Доставалова. Затем проследовала знаменная группа и взвод почетного караула. В составе знаменной группы – лучшие кадеты Школы-интерната имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, являющиеся правнуками воинов Великой Отечественной войны. Прохождение знаменной группы сопровождал взвод почетного караула.

Четко чеканя шаг, по проспекту Октября прошли 20 парадных расчетов – в которых торжественным маршем прошагали 1 519 человек. Прохождение парадных расчетов сопровождала маршевая музыка в исполнении сводного духового оркестра.

После торжественного прохождения военнослужащих, по проспекту Октября прошла историческая военная техника музея Вадима Задорожного. В состав колонны вошли семь танков, четыре единицы грузовой техники, три противотанковые пушки и два легковых автомобиля. Зрители смогли увидеть и современную технику войсковой части 63494 12 — й отдельной инженерной бригады — это три тяжелых механизированных моста и три речных звена понтонного парка. Демонстрация современной военной техники сопровождалась пролетом самолетов малой авиации.

На гостевых трибунах присутствовали почетные гости: ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники боевых действий, ветераны военной службы и правоохранительных органов, а также наши земляки – уроженцы Республики Башкортостан Герой Российской Федерации, заслуженный военный летчик, генерал-майор Риф Сахабутдинов, Герой Российской Федерации, полковник запаса Рафик Иксанов.

Перед Государственным академическим русским драматическим театром работает полевая кухня, здесь же развернута выставка техники времен ВОВ.