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9 мая Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров поздравил ветеранов и жителей республики с Днём Победы

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров поздравил ветеранов и жителей республики с Днём Победы Фото: Олег Яровиков

Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны и труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

9 мая – священный праздник, памятный день воинской доблести и трудовой славы. Он призывает нас равняться на мужество, стойкость старших поколений, их патриотизм и стремление побеждать.

Этот год отмечен особенной для нашего народа датой. 22 июня исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Весь советский народ в едином порыве поднялся на борьбу с нацизмом. Именно наша страна ценой неимоверных усилий и огромных потерь обеспечила коренной перелом во Второй мировой войне. Наш священный долг – всегда помнить об этом, защищать правду о подвиге советского народа, давать жесткий отпор любым попыткам исказить историю.

Мы склоняем головы перед светлой памятью погибших в боях, умерших от ран, замученных в концлагерях. Скорбим о ветеранах, которых сейчас нет с нами.

Указом Президента страны за проявленный жителями республики массовый трудовой героизм Уфа удостоена почётного звания «Город трудовой доблести и славы». В честь этого знаменательного события в нашей столице будет установлена памятная стела. Центром обновлённой Советской площади станет памятник Герою России Минигали Шаймуратову. «Потомки Салавата отступать не умеют», – говорил генерал Шаймуратов, поднимая в атаку своих бойцов. Это девиз нашего народа, который не отступит ни перед какими испытаниями.
Сегодня в едином строю с фронтовиками и тружениками тыла – 185 тысяч детей войны, переживших военное лихолетье. Отдавая дань уважения, мы приняли важный закон об их социальной поддержке. Старшее поколение всегда будет чувствовать нашу сыновнюю заботу.

Дорогие ветераны!

От имени жителей Башкортостана выражаю вам глубокую благодарность за то, что вы сделали для нас, страны, всего человечества. Желаю всем доброго здоровья, счастья и мирного неба!

С праздником Великой Победы! Бөйөк Еңеү көнө менән!

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров

 

ИА «Башинформ»

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