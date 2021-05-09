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9 мая Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню в уфимском парке Победы

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

9 мая в уфимском парке Победы Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественной церемонии, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

От имени многонационального народа Башкортостана руководитель республики возложил венок к памятнику Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину, у подножия которого горит Вечный огонь.

После исполнения гимнов Российской Федерации и Республики Башкортостан участники церемонии почтили минутой молчания память защитников Отечества, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны.

Затем Глава региона приветствовал воспитанников Уфимской общеобразовательной школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, курсантов Уфимского государственного авиационного технического университета и Уфимского юридического института МВД России, которые прошли торжественным маршем в честь бессмертного подвига героев-освободителей.

Радий Хабиров также возложил цветы к могиле дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, к бюстам генерал-майоров Минигали Шаймуратова и Тагира Кусимова, установленным на Аллее Героев мемориала Славы, и к памятнику труженикам тыла.

После этого руководитель республики осмотрел интерактивные площадки праздника «Золотые звёзды Победы», в рамках которого состоялись показательные выступления кадетов, конкурс юных чтецов, фотовыставка и выставка картин. Свои умения продемонстрировали и служебные собаки Центра кинологической службы МВД России по Башкортостану.

Радий Хабиров пообщался с ветеранами и жителями Уфы, поздравил их с праздником, пожелал здоровья и долгих лет жизни.

Напомним, что открытие Парка Победы состоялось в 1947 году в честь победы над фашистами в Великой Отечественной войне. Своё официальное название парк получил после постройки памятника Матросову и Губайдуллину в 1980 году. Это событие было приурочено ко дню празднования 35-летия окончания войны. Следом появились боевые технические машины, памятные оружия. Затем возникла аллея с именами башкирских героев, павших во время ВОВ. В 2000 году в парке начал свою работу Республиканский музей боевой славы.

8 мая 2010 года в парке состоялось торжественное открытие бюстов двух генералов: Героя России Минигали Шаймуратова и Героя Советского Союза Тагира Кусимова.

 

ИА «Башинформ»

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