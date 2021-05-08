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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Октябрьском «Волонтеры Победы» поздравили ветеранов

ОБЩЕСТВО

В Октябрьском активисты движения «Волонтеры Победы» совместно с горадминистрацией посетили и поздравили с Днем Победы ветеранов. Сегодня в городе проживают 13 участников Великой Отечественной войны, два бывших узников концлагерей и четыре жительницы блокадного Ленинграда. Им вручили подарки, сувениры, сказали слова благодарности.

«Волнительно и приятно, когда приходишь в гости к ветеранам и они узнают нас, наших ребят, и всегда тепло принимают нас. А все потому, что не только 9 мая мы встречаемся с ветеранами, ведь они нуждаются во внимании круглый год» — прокомментировал специалист по работе с молодежью городского «Дворца молодежи» Александр Юдин.

 

ИА «Башинформ»

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