Фото: Салаватская епархия РПЦ Православные Башкирии 9 мая отметят «Антипасху» - «Красную горку» Фото: Салаватская епархия РПЦ

Первое воскресенье после Пасхи — праздник с непривычным для многих названием – «Антипасха». Второе имя этого дня – «Фомино воскресенье» — уже понятней: воскресенье в честь Фомы. Кажется, он был неверующим? Ну, и третье наименование – «Красная горка» — невытравленное из народной памяти даже десятилетиями атеизма, известно всем! Любимое время венчаний, свадеб.

Что такое Антипасха?

Название «Антипасха» означает «вместо Пасхи», или «противоположный Пасхе» – это не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его на восьмой день после Пасхи. Поэтому Антипасха – это вместо Пасхи, или вторая Пасха. Первое упоминание об Антипасхе содержится в антиохийских «Апостольских постановлениях» (около 380 года), а описание иерусалимского богослужения в этот день – в «Паломничестве Эгерии» (около 400 года). По действующему Иерусалимскому уставу, богослужение Антипасхи совершается по чину двунадесятых (главных) праздников, хотя формально сам день к таким праздникам не причислен.

Примечателен также тот факт, что иногда это воскресенье называют восьмым днем Пасхи. Цифра восемь символична. Она обозначает восьмой день существования мира. Перед ним будет Страшный суд, грешники навсегда отправятся в ад, а праведники навсегда – в рай. И будет обновление мира.

«Все эти символы нам говорят о том, что Пасха не прекращается! Она вечна. Как вечна будет пасхальная радость праведников в новом горнем граде Иерусалиме», – пишет иерей Андрей Чиженко.

Почему Антипасху называют Фоминым воскресеньем?

Антипасха по уставу именуется Новой неделей. Почему же Новая? Дело в том, что в это воскресенье Церковь вспоминает человека, для которого в каком-то смысле Пасха наступила на неделю позже других апостолов: это апостол Фома. Этот день называют Фоминым, в воспоминание о чуде уверения апостола Фомы. Крестная смерть Христа произвела на апостола Фому невероятно удручающее впечатление: он словно утвердился в убеждении, что утрата Его невозвратная. В день Своего Воскресения, войдя дверьми затворенными и представ перед своими ближайшими учениками, Христос не встретил среди них Фому: по каким-то причинам того не было с десятью апостолами. А придя позже, он не мог до конца поверить (да и кто бы смог!). На уверения учеников о воскресении Христа он отвечает: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю».

На восьмой день после Воскресения Господь явился своим ученикам и апостолу Фоме и, свидетельствуя о том, что был с учениками все время по воскресении, не стал ждать вопросов Фомы, показав ему Свои раны, ответив на его невысказанную просьбу. В Евангелии не говорится, осязал ли действительно Фома язвы Господа, но так вера возгорелась в нем ярким пламенем, и он воскликнул: «Господь мой, и Бог мой!». Этими словами Фома исповедал не только веру в Воскресение Христово, но и веру в Его Божество. Это восклицание Фомы и есть как бы обновление пасхальной радости, новая радость. Оттого и неделя называлась Новой.

Почему Фомино воскресенье именуют Красной горкой?

Народное название Фомина воскресенья – «Красная горка». Языческий праздник между весенним равноденствием и летним солнцестоянием был посвящён Яриле – ярой, рождающей силе; и в его дни были приняты особые игрища – ярилки – с соответствующей, посвящённой культу плодородия атрибутикой, а также бракосочетания. К этому празднеству пекли караваи и пироги, готовили праздничную яичницу. Все блюда должны были быть круглыми – как символ солнца, круга жизни и начала нового. Праздник Красной горки имеет очень далекие корни и за время своего существования много раз трансформировался. При этом суть праздничного дня оставалась неизменной и заключалась в радости по поводу пришедшей весны и обновления природы.

Не известно в точности, откуда пошло название «Красная горка»: одни утверждают, что от обычая в этот день красиво – «красно» – наряжаться; другие производят это название от подсохших и прогретых пригорков, где собирается и веселится молодёжь, третьи – от обычая и на этот день, в Антипасху, красить яйца. Христианство адаптировало народные календари, и Красная горка поместилась в первое воскресенье после Пасхи. Начиная с Недели о Фоме Православная церковь после длительного великопостного перерыва возобновляет совершение таинства Венчания и играть свадьбы на Красную горку стало повсеместным обычаем.

В этом году Антипасха выпадает на День Победы в Великой Отечественной войне. В этот день в 08:30 в главном храме Салаватской епархии- Успенском кафедральном соборе Салавата Преосвященнейший епископ Салаватский и Кумертауский Николай возглавит Божественную литургию, по окончании которой совершит благодарственный молебен Господу Богу за дарование победы в Великой Отечественной войне и заупокойную литию по всем усопшим воинам, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Затем совместно с духовенством епархии направится для возложения венка и цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь».