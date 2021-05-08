Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.13

EUR 89.50

9 мая Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии у женщин на 24% меньше свободного времени, чем у мужчин

ОБЩЕСТВО
Фото: artzakaz.pro

В Башкирии у женщин на 24% меньше свободного времени, чем у мужчин Фото: artzakaz.pro

Мужчины работают почти на час больше, но женщины в 1,6 раз больше времени тратят на неоплачиваемую домашнюю работу и уход за близкими.

У женщин на это уходит 5 часов 25 минут в день, у мужчин – 3 часа 26 минут, подсчитал Башстат.

У тех и других наибольшая доля времени приходится на сон. Одинаковую долю — 12,6% времени в сутки (около трех часов), и мужчины, и женщины, тратят на уход за собой и прием пищи.

Жительницы республики располагают 3 часами 24 минутами свободного времени в среднем за день. Мужчины располагают 4 часами 13 минутами — на 24% больше.

Разницы в затратах времени на общение и участие в общественной жизни нет, отмечают статистики.

 

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Выставка, парад и салют: полная программа мероприятий ко Дню Победы в Уфе
В преддверии Дня Победы в Уфе заработала тематическая выставка под открытым небом. Главные ее экспонаты - военная техника времен Великой Отечественной в
Зарегистрироваться на акцию «Бессмертный полк. Онлайн» можно до 12 часов 9 мая
В Башкирии продлили прием заявок на участие в акции «Бессмертный полк. Онлайн». Зарегистрироваться на шествие и отдать дань уважения воевавшим предкам те
ФК «Уфа» отнял очки у действующего чемпиона «Зенита»
В 29-м туре Российской Премьер-лиги футбольный клуб «Уфа» принял на поле стадиона «Нефтяник» петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака в третий раз по
Электронные паспорта жителям Башкирии начнут выдавать в середине 2023 года
Главное изменение, которое ждет россиян, – введение электронных паспортов, затронет жителей Башкирии только в 2023 году. По словам зампредседателя правит
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть