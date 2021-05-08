Фото: artzakaz.pro В Башкирии у женщин на 24% меньше свободного времени, чем у мужчин Фото: artzakaz.pro

Мужчины работают почти на час больше, но женщины в 1,6 раз больше времени тратят на неоплачиваемую домашнюю работу и уход за близкими.

У женщин на это уходит 5 часов 25 минут в день, у мужчин – 3 часа 26 минут, подсчитал Башстат.

У тех и других наибольшая доля времени приходится на сон. Одинаковую долю — 12,6% времени в сутки (около трех часов), и мужчины, и женщины, тратят на уход за собой и прием пищи.

Жительницы республики располагают 3 часами 24 минутами свободного времени в среднем за день. Мужчины располагают 4 часами 13 минутами — на 24% больше.

Разницы в затратах времени на общение и участие в общественной жизни нет, отмечают статистики.