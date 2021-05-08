«Я не могу забыть тот последний день детства»: 94-летняя ветеран из Уфы рассказала о войне

Фото: автор











Фото: автор

Ветеран Великой Отечественной войны, 94-летняя Валерия Светлякова вспоминает Уфу в военные годы с тяжелым сердцем. В возрасте 14 лет со школьной скамьи она пошла на завод, где производили аэростаты. ﻿Заградительные аэростаты использовались для повреждения самолётов при столкновении с тросами, оболочками или подвешиваемыми на тросах зарядами взрывчатого вещества. Уфимский завод резинотехнических изделий (УЗЭМИК) производил аэростаты и поставлял их в Москву для защиты Красной площади.

Как рассказала 94-летняя женщина, она пришла на завод в 1942 году.

«Я не могу забыть тот последний день детства. День, когда объявили войну. Определили меня в бригаду четвертого цеха, в котором половина работниц были девчонки вроде меня. Жили и работали дружно. А работали мы по 12 часов. Сначала выполняли несложные изделия. К примеру, меня сначала поставили на «оперение» для аэростата. В 16 лет уже ставили на сложные изделия клейщицами. Оболочка аэростата была размером с девятиэтажный дом. Мы в специальном большом зале вручную проверяли ее на брак. Все поставлялось сразу на фронт, брак был неприемлем. Мы выполняли огромные планы завода, ведь жили одной надеждой на победу», — рассказала Валерия Светлякова.

По словам труженицы тыла, отчетливо ощущение войны запомнилось разбитыми в школах госпиталями, где размещали раненых бойцов, а нехватка хлеба помнится до сих пор.

«Хлеба хотелось и после войны. В те годы мы убирали его на заводе в вентиляционную трубу, прятали так. В конце дня уже ничего не оставалось, потому что не выдерживали. В столовой же нас кормили по карточкам. Мы понимали, что сейчас стране нелегко. Наш директор Манвелов Иван Мирзоевич каждый год выдавал нам сапоги. Как сейчас помню, улица Айская была такая грязная. Обувь промокала, когда шли на работу», — рассказала ветеран.

Трудовой стаж Валерии Светляковой на уфимском заводе составил 46 лет и каждый год работники завода поздравляют ветерана с Днем Победы. УЗЭМИК создали на базе двух эвакуированных заводов — Ярославского завода резиновых технических изделий и «Красный треугольник» из Ленинграда, 18 марта 1942 года завод начал выпускать первую продукцию. За успешное выполнение планов и заданий в годы Великой Отечественной войны заводу шесть раз присуждалось переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны СССР. Как рассказала ветеран, Красное знамя присуждали заводу в Оперном театре, которое в 1989 году было решено оставить предприятию на вечное хранение.

«Мы не могли даже представить, что нас ждет, когда узнали, что началась война. ﻿Приближали День Победы, как могли, работали только на нее. Одна надежда была на всех, каждый день с трепетом включали радио в ожидании голоса Левитана. Долго ждали этот день, это священный праздник», — отметила труженицы тыла.

На вопрос, что бы ветеран хотела бы передать современному поколению, она пожелала беречь природу. «Столько всего строится. В «Зеленой роще» строят дома прямо на родниках. Всю жизнь они стекали в озера, а что сейчас будет? Надо природу беречь, ребята», — сказала она.