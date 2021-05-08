Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.13 ↓

EUR 89.50 ↑

8 мая Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Я не могу забыть тот последний день детства»: 94-летняя ветеран из Уфы рассказала о войне

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Фото: автор

Ветеран Великой Отечественной войны, 94-летняя Валерия Светлякова вспоминает Уфу в военные годы с тяжелым сердцем. В возрасте 14 лет со школьной скамьи она пошла на завод, где производили аэростаты. ﻿Заградительные аэростаты использовались для повреждения самолётов при столкновении с тросами, оболочками или подвешиваемыми на тросах зарядами взрывчатого вещества. Уфимский завод резинотехнических изделий (УЗЭМИК) производил аэростаты и поставлял их в Москву для защиты Красной площади.

Как рассказала 94-летняя женщина, она пришла на завод в 1942 году.

«Я не могу забыть тот последний день детства. День, когда объявили войну. Определили меня в бригаду четвертого цеха, в котором половина работниц были девчонки вроде меня. Жили и работали дружно. А работали мы по 12 часов. Сначала выполняли несложные изделия. К примеру, меня сначала поставили на «оперение» для аэростата. В 16 лет уже ставили на сложные изделия клейщицами. Оболочка аэростата была размером с девятиэтажный дом. Мы в специальном большом зале вручную проверяли ее на брак. Все поставлялось сразу на фронт, брак был неприемлем. Мы выполняли огромные планы завода, ведь жили одной надеждой на победу», — рассказала Валерия Светлякова.
По словам труженицы тыла, отчетливо ощущение войны запомнилось разбитыми в школах госпиталями, где размещали раненых бойцов, а нехватка хлеба помнится до сих пор.

«Хлеба хотелось и после войны. В те годы мы убирали его на заводе в вентиляционную трубу, прятали так. В конце дня уже ничего не оставалось, потому что не выдерживали. В столовой же нас кормили по карточкам. Мы понимали, что сейчас стране нелегко. Наш директор Манвелов Иван Мирзоевич каждый год выдавал нам сапоги. Как сейчас помню, улица Айская была такая грязная. Обувь промокала, когда шли на работу», — рассказала ветеран.

Трудовой стаж Валерии Светляковой на уфимском заводе составил 46 лет и каждый год работники завода поздравляют ветерана с Днем Победы. УЗЭМИК создали на базе двух эвакуированных заводов — Ярославского завода резиновых технических изделий и «Красный треугольник» из Ленинграда, 18 марта 1942 года завод начал выпускать первую продукцию. За успешное выполнение планов и заданий в годы Великой Отечественной войны заводу шесть раз присуждалось переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны СССР. Как рассказала ветеран, Красное знамя присуждали заводу в Оперном театре, которое в 1989 году было решено оставить предприятию на вечное хранение.

«Мы не могли даже представить, что нас ждет, когда узнали, что началась война. ﻿Приближали День Победы, как могли, работали только на нее. Одна надежда была на всех, каждый день с трепетом включали радио в ожидании голоса Левитана. Долго ждали этот день, это священный праздник», — отметила труженицы тыла.
На вопрос, что бы ветеран хотела бы передать современному поколению, она пожелала беречь природу. «Столько всего строится. В «Зеленой роще» строят дома прямо на родниках. Всю жизнь они стекали в озера, а что сейчас будет? Надо природу беречь, ребята», — сказала она.

 

Вероника Нигматуллина

Теги: ветеран войны
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии выявлен британский штамм новой коронавирусной инфекции
В Башкирии выявлен случай заболевания британским штаммом новой коронавирусной инфекции. Об этом на совещании в правительстве республики заявила руководит
В Уфе неизвестные расстреляли сторожевую собаку
Собака породы алабай поступила в уфимскую ветеринарную клинику с дробовым ранением. По словам доктора Айрата Кутлиматова, пса пытались застрелить во врем
В Уфе во время репетиции парада Победы загорелся танк
7 мая в Уфе на проспекте Октября прошла репетиция парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Была задействована сов
На трассе в Башкирии после столкновения с BMW погиб мотоциклист
Авария 6 мая на трассе в Кушнаренковском районе Башкирии унесла жизнь молодого мотоциклиста. Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, вечером на
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть