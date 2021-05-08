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В Башкирии 8 мая лесных пожаров не наблюдалось — Минлесхоз

ОБЩЕСТВО
Фото: Минлесхоз Башкирии

В Башкирии 8 мая лесных пожаров не наблюдалось — Минлесхоз Фото: Минлесхоз Башкирии

На 8 мая в Башкирии нет действующих лесных пожаров, сообщили в Минлесхозе республики. На сегодняшний день в регионе спрогнозирован в основном 3 класс пожароопасности (самая высокая опасность — 1 класс).

Всего с начала пожароопасного сезона 15 апреля в республике зарегистрировано 47 лесных пожаров, из которых 21 возникли в результате неосторожного обращения с огнем. 25 пожаров произошли из-за перехода с соседних с лесом участков, 1 — от техногенного объекта. Огнем повреждены 197,13 га лесных территорий.

В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов нужно звонить в лесную охрану по бесплатному номеру 8 (800) 100-94-00 или в диспетчерскую службу Минлесхоза: 8 (347) 218-14-14.

 

ИА «Башинформ»

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