Электронные паспорта жителям Башкирии начнут выдавать в середине 2023 года

Главное изменение, которое ждет россиян, – введение электронных паспортов, затронет жителей Башкирии только в 2023 году. По словам зампредседателя правительства России Дмитрия Чернышенко, если для москвичей оформление документа в новом формате станет возможно с 1 декабря 2021 года, то в регионах страны такая услуга станет доступна с середины 2023 года. Об этом он заявил в интервью изданию «Аргументы и факты».

Сообщается, что электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту с фотографией владельца, ФИО и датой рождения. Карта будет содержать электронный носитель информации, куда «зашьют» персональные и биометрические данные человека, включая изображение лица, отпечатки пальцев и адрес регистрации. По желанию можно будет установить приложение на смартфон — мобильный идентификатор гражданина. С его помощью мощно будет, например, получать посылки на почте, покупать авиа- и ж/д билеты и т. д.

«Человек постоянно контактирует с государством, и электронный паспорт станет единым ключом ко всем актуальным сведениям, которые могут потребоваться гражданину, – говорит Дмитрий Чернышенко. – Чиновникам не придётся отправлять официальные запросы в смежные ведомства и потом ожидать ответа «в течение 30 рабочих дней»: вся необходимая информация уже хранится в защищённом «облаке», и электронный паспорт сразу же открывает к ней доступ».

Вице-премьер подчеркнул, что оформление электронного паспорта будет исключительно добровольным. Правда, для обладателей электронного паспорта бумажный документ в этом случае будет признан недействительным.

Также Чернышенко прокомментировал преимущества электронных трудовых книжек, которые появились в России с 1 января 2020 года.

Например, в неё нельзя вписать ошибочную или юридически неверную информацию — все записи можно внести только по строго унифицированному образцу. Она упрощает процесс трудоустройства на дистанционную работу: достаточно выслать работодателю всю информацию о своём трудовом стаже по электронной почте, такую выписку можно получить через Госуслуги. С электронной трудовой книжкой легче оформить пенсию — не нужно нести в Пенсионный фонд дополнительные документы. Вся информация хранится на ресурсах ПФР, и риск её утраты оттуда намного ниже, чем риск утраты бумажной трудовой, которая может потеряться или сгореть.

По данным Министерства семьи, труда и соцзащиты населения РБ, по состоянию на 31 марта 2021 года в регионе оформлено 42819 электронных трудовых книжек. В конце 2020 года цифра была меньше – 27187.