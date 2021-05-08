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8 мая Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Выставка, парад и салют: полная программа мероприятий ко Дню Победы в Уфе

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

В преддверии Дня Победы в Уфе заработала тематическая выставка под открытым небом. Главные ее экспонаты — военная техника времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов из Музея техники Вадима Задорожного (г. Красногорск). К показу также привлечены образцы современной военной техники, стоящей на вооружении Российской Армии. Всего около 50 единиц военной техники.Сегодня же, 8 мая, с 19 до 22 часов на площади им.Ленина пройдет праздничный концерт с участим группы «Любэ».

Завтра, 9 мая День Победы в Уфе начнется с торжественной церемонии возложения цветов в мемориальном комплексе парка Победы. В возложении примут участие ветераны Великой Отечественной войны, руководители представительных и исполнительных органов власти, воспитанники военно-патриотических клубов, подростковых объединений, молодежные организации, жители и гости города Уфы.

На проспекте Октября в 10 часов начнется торжественное прохождение военнослужащих Уфимского территориального гарнизона, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в республике, ветеранов боевых действий и военной службы, курсантов, кадетов учебных заведений и военной техники.

После торжественного прохождения военнослужащих начнется движение механизированной колонны, в составе которой военная техника времен Великой Отечественной войны, Музея Вадима Задорожного и 12-й отдельной инженерной бригады. Движение современной военной техники будет сопровождаться пролетом самолетов малой авиации аэродрома «Первушино».

Также 9 мая на площади перед Русским драматическим театром будет работать полевая кухня.

Кроме того, 9 мая в восьмой раз в Уфе пройдет общероссийская гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк». Пройдет она в онлайн-формате.

На площади им. Ленина будет развернута главная сцена, в течение праздничного дня планируется концертная программа, в которой примут участие профессиональные и самодеятельные творческие коллективы города Уфы.

Вечером на площади им. Ленина и площади перед Дворцом «Моторостроитель» в 23 часа состоятся праздничные салюты.

Также в каждом районе города на открытых площадках будут организованы праздничные, театрализованные и концертные программы.

 

ИА «Башинформ»

Теги: выставки
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