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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров рассказал о своем любимом памятнике в Уфе

ОБЩЕСТВО
Фото: facebook.com

Радий Хабиров рассказал о своем любимом памятнике в Уфе Фото: facebook.com

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о своем любимом памятнике в Уфе. Им оказался памятник-мемориал «Землякам, ушедшим на фронт» на площади перед железнодорожным вокзалом.

«Я очень люблю этот памятник, памятник-мемориал «Землякам, ушедшим на фронт», — поделился на своей странице в соцсетях руководитель региона. — Он как символ всей нашей многонациональной республики, как символ дружбы, памяти, уважения. В скульптурной композиции — девять фигур. Шесть фигур взрослых, они по 2,4 метра, и три детские фигуры. В основе памятника — проводы на фронт в 1941 году. Так оно и было, против врагов сплотились все жители. На переднем плане – офицер-башкир. Он присел на одно колено, обнимает детей. Рядом стоит его отец. Пока он не идёт воевать, но наступит время, и старшее поколение тоже пойдёт защищать свою землю. Слева воин-татарин прощается с женой. Есть и русский солдат — он с дочерью идет к поезду, скоро в эшелон, на фронт. Над нашими защитниками — женщина. Мама, сестра, жена. Это символ Родины, единый для нашей многонациональной страны, символ семьи, символ силы народа для Великой Победы».
Он назвал символичным и то, что памятник-мемориал «Землякам, ушедшим на фронт» установлен на площади перед железнодорожным вокзалом Уфы. Так как для тех, кто приезжает в Башкортостан, он служит напоминанием о подвиге наших предков, о Победе.

В завершении поста Радий Хабиров пожелал всем жителям республики счастья.

Напомним, торжественное открытие памятника состоялось в 22 июня прошлого года.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Радий Хабиров
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