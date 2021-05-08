Фото: с сайта акции Зарегистрироваться на акцию «Бессмертный полк. Онлайн» можно до 12 часов 9 мая Фото: с сайта акции

В Башкирии продлили прием заявок на участие в акции «Бессмертный полк. Онлайн». Зарегистрироваться на шествие и отдать дань уважения воевавшим предкам теперь можно до 12 часов 9 мая. Заявки принимаются:

— через мобильное приложение

— через ресурс «Банк Памяти».

Регистрация на сайте «Бессмертного полка» завершилась вчера, 7 мая.

Напомним, «Бессмертный полк. Онлайн» стартует в День Победы в 15 часов по уфимскому времени. Посмотреть трансляцию можно на сайте акции, телеканале «Салям». Часть портретов покажут на телеканале БСТ в рамках телемарафона.

По данным Центра управления Республикой Башкортостан на 6 мая, в Башкирии на участие в шествии акции «Бессмертный полк. Онлайн» подано 57 293 заявки.