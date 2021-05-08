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В УГАТУ подвели итоги XXIV Чемпионата Урала по спортивному программированию

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

В четвертый раз Уфимский государственный авиационный технический университет проводит уникальное в своем роде мероприятие, на которое собираются сильнейшие студенческие команды спортивных программистов со всей страны и из-за рубежа.

Выступая перед участниками чемпионата в Конгресс-холле Торатау, ректор УГАТУ Сергей Новиков отметил, что сейчас все, что связано с программированием и ИТ, вызывает огромный интерес.

«Сегодня весь мир держится на цифровых технологиях, которые меняются каждый день, поэтому то, чем вы занимаетесь, крайне востребовано и актуально. В Год науки и технологий УГАТУ примет участие в конкурсе по программе «Приоритет–2030», один из разделов которой как раз посвящен цифровой трансформации вуза и подготовке кадров для инновационной экономики. С удовольствием приглашаю всех к сотрудничеству, нам нужны ваши знания и компетенции», — сказал Сергей Новиков.
Отметим, что несмотря на название, чемпионат давно стал открытой, широкой соревновательной площадкой для студентов-айтишников, желающих испытать свои силы в решении интересных и нестандартных задач программирования. Уфимский контест очень сильный, поэтому сюда с удовольствием приезжают студенты Москвы и Санкт-Петербурга. Для ребят это прекрасная возможность проверить свои силы в решении оригинальных задач, встретиться и «потусоваться» в хорошей компании профессионалов.

«Это увлекательное мероприятие, полезный опыт и отличная тренировка перед крупными соревнованиями, — делится впечатлениями четверокурсник УГАТУ Никита Тараторин. — Олимпиадное программирование – это хороший способ конкурировать, что позволяет расти над собой, изучать новые алгоритмические задачи, которые способствуют общему развитию».

Для УГАТУ соревнования такого высокого ранга — это возможность смотреть вперед, быть в основном тренде того, чем живут страна и мир в плане ИТ и программирования. Для студентов и преподавателей университета это еще и отличный повод познакомиться и обсудить вопросы сотрудничества и трудоустройства с потенциальными работодателями, которые выступают спонсорами и соорганизаторами состязаний. Для вуза крайне важно установить с ними прямую связь.

XXIV Чемпионат Урала по спортивному программированию завершен. Победителем стала команда Московского физико-технического института, решившая 11 задач из 13 предложенных с максимальной скоростью.

На церемонии награждения все участники искренне поблагодарили УГАТУ за высокий уровень организации мероприятия и гостеприимство.

Справка.

Чемпионат проводится с 1997 года. Первое командное первенство Урала по программированию состоялось в Уральском государственном университете имени А. М. Горького в Екатеринбурге. И победителем тогда стала сборная УГАТУ.

Соревнования проходили не только в Екатеринбурге, а также в Перми, Ижевске и Челябинске. Программисты УГАТУ трижды занимали высшую ступень пьедестала, а также неизменно входили в ТОР-10 рейтинга сильнейших команд.

УГАТУ принял эстафету проведения чемпионата в 2017 году и провел его уже в четвертый раз (в 2020 году соревнования не состоялись из-за пандемии).

 

Алия Галимова

Теги: УГАТУ, IT, чемпионат, программирование, студенты
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