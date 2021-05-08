С 11 мая в Башкирии стартует Неделя семьи

Неделя семьи в Башкирии стартует 11 мая и продлится до 16 мая. В эти дни во всех городах и районах республики пройдут акции и мероприятия, направленные на сохранение и развитие семейных традиций, повышение родительских компетенций, профилактику семейно-транспортного травматизма, организацию семейного досуга.

Так, 11 мая начнется знакомая и полюбившаяся многим жителям акция Недели семьи «Семейный бумеранг доброты» по сбору детских товаров (как новых, так и бывших в употреблении): детская мебель, коляски, санки, велосипеды, прыгунки и ходунки, стульчики для кормления, аппараты для стерилизации и другие. Собранные товары разойдутся по семьям, где одновременно родились двое и более детей, а также семьям с детьми с разницей в возрасте от 1 до 4 лет, многодетным семьям. Сбор товаров ведется в центрах «Семья» до конца месяца. Узнать адрес ближайшего центра «Семья» можно на Семейном портале Башкортостана, а оставить заявку на вывоз крупногабаритного товара — по телефону 8-800-347-5000.

12 мая продолжит тематическую Неделю «Марафон полезных советов», нацеленный на популяризацию среди жителей республики службы психологической поддержки родителей по телефону 8-800-347-5000. Специально приглашенные психологи проведут консультации по вопросам:

‒ «Как помочь себе и ребенку сдать экзамен?», «Вашим детям предстоят экзаменационные испытания. Вы беспокоитесь, что он/она «мало занимается?», «У него что угодно в голове, кроме учебы?»;

‒ Повторный брак. «Как помочь ребенку принять новый брак родителей? Как отчиму или мачехе определить нормы поведения и дисциплины для своей новой семьи? Как сохранить отношения с бывшим супругом или бывшей супругой ради интересов детей?»;

‒ Ваш любимый подросток. «Почему подростковый возраст трудный? Как сохранить доверие с ребенком-подростком? Как поговорить с ним на неудобные темы?;

‒ Братья и сестры, как помочь жить дружно. Как подготовить ребенка к пополнению в семье? Как разруливать детские конфликты? Что делать если ребенок ревнует? Как выстроить отношения между поколениями?

13 мая пройдет республиканская акция «Полезный завтрак», которая поможет сформировать у жителей республики потребность в здоровом образе жизни и рассказать о роли правильного питания в сохранении и укреплении здоровья семьи. Врач-диетолог Зульфия Хабибуллина со своей семьей приготовит для жителей республики вкусный и полезный завтрак. Разместите фотографию вашей семьи за завтраком на личной странице в Instagram c хештегом #Семейныйзавтрак2021, отметьте аккаунт @dietolog_zulfiya и участвуйте в розыгрыше приза.

14 мая запланировано проведение республиканской акции «Безопасная дорога – счастливая семья», направленной на профилактику семейно-транспортного травматизма, которая организована совместно с Управлением ГИБДД по РБ. Мероприятие будет проходить во всех муниципальных образованиях республики в течение всей тематической недели, и будет призывать к соблюдению несложных правил поведения на дороге, на которой участникам дорожного движения будут вручаться флаеры с полезной информацией.

15 мая в Международный день семьи жителям республики будет предложено поучаствовать в конкурсе со схожим названием, для участия в котором необходимо будет разместить фотографию в кругу своей семьи на личной страничке в Instagram с хэштэгом #Деньсемьи2021. Победители интернет-конкурса будут приглашены в семейный ресторан города Уфы.

Также, в этот день во всех отделах ЗАГС будет проходить республиканская акция «Мы поженились в Международный день семьи», которая направлена на формирование позитивного имиджа семьи и семейного образа жизни. Во время торжественной регистрации брака молодоженам будут вручены памятные открытки.

Завершится Неделя семьи 16 мая семейной квиз-игрой на территории «АРТ квадрат», которая направлена на познавательное совместное времяпровождение выходного дня в кругу семьи. Вас ждет увлекательная игра в формате “Что? Где? Когда?”. Количество членов команд не ограничено. Участие в игре – бесплатное!