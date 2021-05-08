По летнему тепло: в ближайшие дни воздух в Башкирии прогреется до +26

В Башкирии установилась по-настоящему теплая летняя погода. По данным синоптиков, сегодня днем воздух прогреется до +20,+25°. Небольшие дожди вероятны лишь в северо-западных районах. Ветер переменных направлений слабый, днем порывистый.

В праздничный день, 9 мая, в регионе потеплеет до +26 градусов. Во второй половине дня в отдельных районах возможны небольшие кратковременные дожди, гроза. Ветер ночью переменный слабый, днем юго-восточный, восточный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью +6,+11°.

В понедельник, 10 мая, погода существенно не изменится, в отдельных районах ожидаются кратковременные осадки, гроза. Ветер ночью переменный слабый, днем юго-восточный, восточный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью +6,+11, днем +21,+26°.