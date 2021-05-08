Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 74.13 ↓

EUR 89.50 ↑

8 мая Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

По летнему тепло: в ближайшие дни воздух в Башкирии прогреется до +26

ОБЩЕСТВО

В Башкирии установилась по-настоящему теплая летняя погода. По данным синоптиков, сегодня днем воздух прогреется до +20,+25°. Небольшие дожди вероятны лишь в северо-западных районах. Ветер переменных направлений слабый, днем порывистый.

В праздничный день, 9 мая, в регионе потеплеет до +26 градусов. Во второй половине дня в отдельных районах возможны небольшие кратковременные дожди, гроза. Ветер ночью переменный слабый, днем юго-восточный, восточный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью +6,+11°.

В понедельник, 10 мая, погода существенно не изменится, в отдельных районах ожидаются кратковременные осадки, гроза. Ветер ночью переменный слабый, днем юго-восточный, восточный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью +6,+11, днем +21,+26°.

 

ИА «Башинформ»

Теги: погода
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии выявлен британский штамм новой коронавирусной инфекции
В Башкирии выявлен случай заболевания британским штаммом новой коронавирусной инфекции. Об этом на совещании в правительстве республики заявила руководит
В Уфе неизвестные расстреляли сторожевую собаку
Собака породы алабай поступила в уфимскую ветеринарную клинику с дробовым ранением. По словам доктора Айрата Кутлиматова, пса пытались застрелить во врем
В Уфе во время репетиции парада Победы загорелся танк
7 мая в Уфе на проспекте Октября прошла репетиция парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Была задействована сов
Аграрии Башкирии провели весенний сев яровых культур на 22,8% запланированных площадей
Аграрии Башкортостана продолжают весенний сев. По данным на 6 мая, посеяно 456,2 тыс. га яровых культур или 22,8% запланированных площадей. В Илишевском,
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть