В Куюргазинском районе открыли обелиск участникам Великой Отечественной войны
Фото: информотдел администрации Куюргазинского района
Сегодня в деревне Тюканово Куюргазинского района состоялось торжественное открытие обелиска участникам Великой Отечественной войны. Этого памятного дня тюкановцы ждали с нетерпением. Обелиск установили благодаря поддержке Башкирского управления аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта скважин компании «Газпром», земляков и неравнодушных жителей.
Открытие сопровождалось задушевными песнями, которые затронули души каждого участника мероприятия. После концертных номеров вокруг обелиска участники посадили аллею Победы.
«Глава сельского поселения Свободинский сельсовет обратился ко мне с предложением помочь изготовить и установить ко Дню Победы обелиск участникам Великой Отечественной войны в деревне Тюканово. Я его поддержал, ведь это нужное и хорошее дело. Помогал весь филиал Газпрома ПХГ Башкирское УАВР и КРС. То есть мы все принимали в этом участие и посодействовали в изготовлении этого обелиска», — отметил депутат районного совета, руководитель Башкирского управления аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта скважин Антон Басов.
«Впечатления от этого мероприятия очень хорошие. Мы давно ждали такого момента. Это единственная деревня, в котором не было обелиска. И вот сегодня у нас святой, светлый праздник. Сегодня на открытие собралось столько народа, приехали земляки. Была проделана огромная работа: мы собирали информацию про ветеранов, тыловиков. Люди, кто, чем могли, помогли. Присылали фотографии, кто и где воевал. И вот сегодня для нас большой праздник. Поздравляю всех с наступающим Великим праздником. Желаю всем здоровья, мира, счастья и семейного благополучия», — сказала жительница деревни Тюканово Гузель Акберова.Дочь автора идея строительства обелиска памяти Гафура Казакбаева Галия специально приехала в родные места на открытие из Тюмени.
«Наконец — то в моей родной деревне появился этот обелиск. Эта дань уважения моим предкам. Об этом будут знать мои дети, внуки. Я этим буду гордиться всегда. Это очень было нужно нашей деревне. Потому что с каждым годом приезжаешь сюда и видишь, что село куда-то уходит. И теперь здесь появилось место, где мы будем встречаться на праздниках, не только 9 мая. Очень хочется, чтобы наше село развивалось, росло. Спасибо односельчанам, родной республике. Это место, где бы я ни была — лучшее место. Сюда всегда хочется возвращаться. Здесь очень красивые места. Поэтому село должно жить и развиваться», — поделилась своими впечатлениями Галия Казакбаева.Из деревни Тюканово ушли воевать 75 местных жителей, к сожалению не все вернулись домой после сражений на фронтах Великой Отечественной войны.
«В прошлом году ко мне обратился аксакал с деревни Тюканово Казакбаев Гафур Идиятович с просьбой открыть обелиск участникам ВОВ. После этого мы с ним начали работать. Начали составлять списки. К сожалению, до этого знаменательного дня Гафур Идиятович не дожил. Буквально 2 месяца назад он ушёл из жизни. Но мы продолжили его начатое дело и сегодня завершили. Большую помощь нам оказал депутат Совета муниципального района Антон Басов Антон Александрович. Спасибо также администрации района, которая помогала в установлении обелиска. Руководитель Куюргазинского ДРСУ Юрий Шибин привез щебень, наш земляк Владимир Галактионов выделил саженцы в количестве 20 штук. Благодаря ему мы сегодня высадили аллею Победы из саженцев лиственницы и сосны. Активно помогало население деревни, совместно сделали новый забор, проложили щебень. Совместными усилиями мы установили обелиск памяти», — говорит глава сельского поселения Свободинский сельсовет Фанис Рахмангулов.Глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов поблагодарил руководителей предприятий, оказавших помощь при установлении обелиска, жителей самой деревни.
«Сегодня мы посадили деревья, провели митинг, был небольшой концерт. Все прошло очень душевно. И фотографии ветеранов, которые смотрели на нас во время этого мероприятия, говорят о том, что они рядом с нами и они живы, пока мы их помним. А помнить мы их будем всегда!», — сказал Юлай Ильясов.