В Куюргазинском районе открыли обелиск участникам Великой Отечественной войны

Фото: информотдел администрации Куюргазинского района































Фото: информотдел администрации Куюргазинского района

Сегодня в деревне Тюканово Куюргазинского района состоялось торжественное открытие обелиска участникам Великой Отечественной войны. Этого памятного дня тюкановцы ждали с нетерпением. Обелиск установили благодаря поддержке Башкирского управления аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта скважин компании «Газпром», земляков и неравнодушных жителей.

Открытие сопровождалось задушевными песнями, которые затронули души каждого участника мероприятия. После концертных номеров вокруг обелиска участники посадили аллею Победы.

«Глава сельского поселения Свободинский сельсовет обратился ко мне с предложением помочь изготовить и установить ко Дню Победы обелиск участникам Великой Отечественной войны в деревне Тюканово. Я его поддержал, ведь это нужное и хорошее дело. Помогал весь филиал Газпрома ПХГ Башкирское УАВР и КРС. То есть мы все принимали в этом участие и посодействовали в изготовлении этого обелиска», — отметил депутат районного совета, руководитель Башкирского управления аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта скважин Антон Басов.

«Впечатления от этого мероприятия очень хорошие. Мы давно ждали такого момента. Это единственная деревня, в котором не было обелиска. И вот сегодня у нас святой, светлый праздник. Сегодня на открытие собралось столько народа, приехали земляки. Была проделана огромная работа: мы собирали информацию про ветеранов, тыловиков. Люди, кто, чем могли, помогли. Присылали фотографии, кто и где воевал. И вот сегодня для нас большой праздник. Поздравляю всех с наступающим Великим праздником. Желаю всем здоровья, мира, счастья и семейного благополучия», — сказала жительница деревни Тюканово Гузель Акберова.

«Наконец — то в моей родной деревне появился этот обелиск. Эта дань уважения моим предкам. Об этом будут знать мои дети, внуки. Я этим буду гордиться всегда. Это очень было нужно нашей деревне. Потому что с каждым годом приезжаешь сюда и видишь, что село куда-то уходит. И теперь здесь появилось место, где мы будем встречаться на праздниках, не только 9 мая. Очень хочется, чтобы наше село развивалось, росло. Спасибо односельчанам, родной республике. Это место, где бы я ни была — лучшее место. Сюда всегда хочется возвращаться. Здесь очень красивые места. Поэтому село должно жить и развиваться», — поделилась своими впечатлениями Галия Казакбаева.

«В прошлом году ко мне обратился аксакал с деревни Тюканово Казакбаев Гафур Идиятович с просьбой открыть обелиск участникам ВОВ. После этого мы с ним начали работать. Начали составлять списки. К сожалению, до этого знаменательного дня Гафур Идиятович не дожил. Буквально 2 месяца назад он ушёл из жизни. Но мы продолжили его начатое дело и сегодня завершили. Большую помощь нам оказал депутат Совета муниципального района Антон Басов Антон Александрович. Спасибо также администрации района, которая помогала в установлении обелиска. Руководитель Куюргазинского ДРСУ Юрий Шибин привез щебень, наш земляк Владимир Галактионов выделил саженцы в количестве 20 штук. Благодаря ему мы сегодня высадили аллею Победы из саженцев лиственницы и сосны. Активно помогало население деревни, совместно сделали новый забор, проложили щебень. Совместными усилиями мы установили обелиск памяти», — говорит глава сельского поселения Свободинский сельсовет Фанис Рахмангулов.

«Сегодня мы посадили деревья, провели митинг, был небольшой концерт. Все прошло очень душевно. И фотографии ветеранов, которые смотрели на нас во время этого мероприятия, говорят о том, что они рядом с нами и они живы, пока мы их помним. А помнить мы их будем всегда!», — сказал Юлай Ильясов.