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7 мая Пятница

Уфа   °

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В Уфе проходит репетиция Парада Победы

ОБЩЕСТВО
Фото: Артём Хамидуллин

Фото: Артём Хамидуллин

В Уфе репетируют Парад Победы, который традиционно пройдёт 9 мая в День Победы по Проспекту Октября. Всего прошло два прогона. Желающих принять участие в Параде, пришедших в специально сшитых гимнастёрках, оказалось больше, чем мест в машинах военного времени. Те, кто не попал в автоколонну — пройдут торжественным маршем.

Один из участников Парада — режиссер фильма "Уфа — город-герой труда" Артемий Хамидуллин рассказал, что военная техника доставлена в Башкирию из музея Вадима Задорожного (г. Москва). Водители тоже из Москвы. Современная военная техника — местная.

— Техника старая, она на ходу, но есть проблемы с заводкой. Пробовали оду машину завести с толкача, но не получилось, сейчас механики разбираются в чём дело. К 9 мая все машины должны работать без отказов.

Я много слышал историй про годы войны от своих прадедов. Один из них был снайпером-разведчиком, его рассказы о войне я слышал лично. Второй был лётчиком-разведчиком, и так сложилась судьба, что я сейчас иногда занимаюсь похожей работой, снимая на квадрокоптер природу и различные объекты, — говорит Артемий Хамидуллин.

Сам Парад Победы пройдёт в Уфе 9 мая в 10.00 по местному времени и будет транслироваться в прямом эфире телеканала БСТ.

 

ИА «Башинформ»

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