Фото: Горсовет Уфы В Уфе 32 ветерана получили высшую награду города Фото: Горсовет Уфы

В столице Башкирии 32 ветерана Великой Отечественной войны удостоились высшей награды Уфы — нагрудного знака «За заслуги перед городом» и Почетной грамоты. Участников, блокадников, узников концлагерей и других причастных к кровопролитной войне в преддверии 76-й годовщины Победы поздравили депутаты Горсовета.

«Они прошли войну и в мирное время продолжили трудиться на благо Родины, имеют богатую трудовую биографию, создали семьи, вырастили детей. И сегодня ветераны сохраняют бодрость духа, полны сил и оптимизма. Выражаю им слова глубокой благодарности и пожелания долгих лет», — сказал народный избранник Анатолий Горячев.