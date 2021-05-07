Радий Хабиров в Илишевском районе навестил ветерана Великой Отечественной войны

Фото: пресс - служба главы Башкортостана





Фото: пресс - служба главы Башкортостана

В селе Нижнеяркеево Илишевского района в преддверии Дня Победы Радий Хабиров навестил ветерана Великой Отечественной войны Сафетдина Аглямовича Гуламанова. В феврале ему исполнилось 94 года.

Сафетдина Аглямовича призвали на военную службу в феврале 1944 года и после прохождения подготовки отправили на Дальний Восток. Участник войны с Японией. Награжден медалью «За победу над Японией» и другими военными наградами. По окончании Второй мировой войны продолжил службу в Советской армии. После демобилизации в мае 1951 года вернулся в родное село и стал трактористом, а затем животноводом в колхозе «Башкортостан».

Вместе с супругой Муслимой Усмановной они воспитали четверых детей, а сегодня у них – девять внуков и 11 правнуков. Муслиму Усмановну по праву можно считать правой рукой ветерана войны, она всю жизнь является его опорой, надежным тылом во всех начинаниях.

«Благодаря совместному решению всех житейских вопросов, смекалке, активной жизнедеятельности и физическому труду мы прожили долгую, полноправную, счастливую жизнь», — хором говорит семейная чета Гуламановых.

Сафетдин Аглямович имам-хатыб мечети села Нижнеяркеево, также входит в совет старейшин Илишевского мухтасибата Регионального духовного управления мусульман ЦДУМ России.

Глава республики подарил ветерану новый телевизор и отметил, что участников Великой Отечественной войны нужно постоянно окружать заботой и вниманием, помогать в решении бытовых вопросов.

Справка:

Из Илишевского района Башкирии на войну было призвано 10220 солдат, из них более 6 тысяч сложили свои головы во время ВОВ. Илишевцы защищали Москву и Сталинград, участвовали в сражении на Курской дуге, били врага на Одере и Висле, салютовали Победе в Берлине.

Сегодня в Илишевском районе проживают 17 участников Великой Отечественной войны, 1 житель блокадного Ленинграда, 332 труженика тыла и 80 вдов умерших (погибших) участников Великой Отечественной войны.