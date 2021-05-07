Фото: Госкомитет РБ по ЧС В Башкирии вновь прогнозируются ночные заморозки Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Синоптики Башгидрометцентра продлили предупреждение для жителей Башкирии о ночных заморозках. Понижение температуры до 0 и -3 градусов ожидается как на почве, так и в воздухе.

В Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям напомнили, что основную опасность заморозки представляют для сельхозрастений. Для защиты их необходимо укрыть.

Туристы также должны учитывать погодные условия и одеваться соответственно, а владельцам помещений рекомендуют внимательнее относится к использованию электроприборов.