В Башкирии вновь прогнозируются ночные заморозки
В Башкирии вновь прогнозируются ночные заморозки Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Синоптики Башгидрометцентра продлили предупреждение для жителей Башкирии о ночных заморозках. Понижение температуры до 0 и -3 градусов ожидается как на почве, так и в воздухе.
В Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям напомнили, что основную опасность заморозки представляют для сельхозрастений. Для защиты их необходимо укрыть.
Туристы также должны учитывать погодные условия и одеваться соответственно, а владельцам помещений рекомендуют внимательнее относится к использованию электроприборов.