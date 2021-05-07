Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии назвали среднюю цену путевки в лагерь и как вернуть 80% ее стоимости Фото: ИА «Башинформ»

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня на территории детского оздоровительного лагеря «Орленок» провел рабочее совещание по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в 2021 году. Всеми формами отдыха летом планируется охватить более 319 тысяч детей. Руководитель республики отметил, что, исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации, было принято решение в этом году открыть детские оздоровительные лагеря. Об этом просят и родители, по организованному отдыху соскучились и сами дети.

Министр образования и науки РБ Айбулат Хажин рассказал, что решение Президента России Владимира Путина о компенсации 50% стоимости путевок в детские лагеря за счет федерального бюджета очень своевременно и актуально.

«В этом году у родителей для оплаты путевок в детские лагеря будут два варианта. Они смогут воспользоваться уже действующей республиканской программой, по которой им возмещается 70% стоимости оплаты за путевки за счет бюджета Башкортостана. По второму варианту родители смогут воспользоваться новой нормой, когда им будут компенсированы 50% стоимости за счет федерального бюджета, еще 30% оплаты будет компенсировать бюджет республики, в итоге компенсация составит 80%, — пояснил Айбулат Хажин. – До 20 мая все детские оздоровительные лагеря и санатории либо сами, либо через туроператов должны заявиться в федеральную программу по предоставлению детского туристического кэшбэка. Нужно также провести яркую информационную и разъяснительную компанию по новым возможностям детского оздоровительного отдыха».

Рекомендуемая стоимость путевки в детских лагерях в этом году составит 18 950 рублей. По словам министра образования и науки, с учетом 80% компенсации родители в итоге заплатят за путевку чуть более 5 тысяч рублей за 21 день полноценного отдыха своего ребенка. Всего на детскую оздоровительную компанию из республиканского бюджета будет выделено 2,15 млрд рублей. По предварительным данным в Башкортостане, летом с учетом санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения коронавирусной инфекции планируют работу 107 загородных лагерей, 1 364 – пришкольных, 914 лагерей труда и отдыха, а также запланировано 3 486 мероприятий малозатратных форм отдыха.

Республика в этом году станет одним из пяти регионов, где будут проходит Всероссийские военно-исторические лагеря «Страна Героев», организуемые в рамках национального проекта «Культура».

Участниками пяти смен в детском лагере «Березка» Уфимского района станут 1000 детей. Айбулат Хажин отметил, что это будут лагеря гражданского и военно – патриотического воспитания. Каждый участник лагеря приобретет навыки самообороны без оружия, огневой подготовки и метания ножей. Получит возможность выполнить нормативы ГТО, освоит водные виды спорта, азы прыжков с парашютом и высотной подготовки.

Министерством образования и науки РБ совместно с другими ведомствами будут проведены республиканские профильные смены: «Безопасные дороги. Регион 102» для юных инспекторов движения; «Юный спецназовец» для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Также в лагерях будут работать программы летних каникул: «Юный спасатель», «Я-лидер», «Поехали!», «PRO-бизнес». Для детей с ограниченными возможностями здоровья будут организованы профильные смены «Территория здоровья».

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина доложила, что уже проверено более 1200 детских лагерей разного профиля, эта работа продолжается. Она обратила внимание глав муниципалитетов на то, что все сотрудники детских лагерей должны перед началом каждой смены не ранее, чем за 3 дня до выхода на работу, должны сдать обязательные тесты на COVID-19, территории должны пройти санитарную обработку от грызунов, клещей и комаров.

Глава Башкортостана сказал, что даст свои поручения главам администраций муниципалитетов по усилению контроля за подготовкой детских оздоровительных учреждений к летнему отдыху детей.

По результатам проверок были выявлены нарушения противопожарной безопасности в 33 детских лагерях. По словам заместителя начальника Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по РБ Эдуарда Идрисова за последние пять лет в детских оздоровительных учреждениях случилось 10 пожаров и основная их причина – неисправная электропроводка.

«Наша общая задача во время летнего отдыха детей – это обеспечение их безопасного и здорового отдыха, — сказал Радий Хабиров. – На это я обращаю особое внимание глав администраций городов и районов, руководителей всех ведомств и директоров лагерей. Все вы несете ответственность за это».

Председатель Государственного комитета РБ по туризму Эльмира Туканова отметила, что детский отдых и туризм является одним из важных направлений. Он стратегически формирует туррынок на несколько десятилетий вперед.

«Обычно они возвращаются в те места, где они когда то отдыхали и получили массу положительных эмоций, — сказала Эльмира Туканова. – Госкомитет совместно с управлением образования администрации Уфы принимает участие в федеральном конкурсе «Столица детского туризма», организованного Ростуризмом. В этом году мы также планируем открытие регионального отделения проектного офиса по детскому туризму».

Глава Башкортостана поручил председателю Госкомтуризма провести активную информационную и разъяснительную работу по детскому туристическому кэшбэку, и разработать совместную с Минобром памятку для родителей.

«В этом году наши дети должны получить полноценный, комфортный, безопасный летний отдых. Очень важно содержание и организация отдыха. В «Орленке», где мы сегодня побывали и провели совещание уровень отдыха уже повыше за счет внутреннего тематического содержания и наполнения отдыха. Во всех лагерях должна быть создана нормальная материально – техническая база, чтобы нашим детям было комфортно, уютно и безопасно отдыхать», — подытожил Радий Хабиров.