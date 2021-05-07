Фото: Соцсети Под Уфой мужчина стал свидетелем змеиной свадьбы Фото: Соцсети

Любитель лесных прогулок под Уфой стал свидетелем змеиной свадьбы. По словам мужчины, он любит бродить рядом с поселками Зинино и Нагаево.

«Рядом с тропой увидел змей, причем там не только ужи, но и гадюки», — описал автор видео происходящее.

Змеи свернулись в клубок, чем демонстрировали брачный период. Активность приходится на весну.

«Самцы сбиваются в клубки, тем самым греются. Самка выберет самого теплого», — написал автор ролика.