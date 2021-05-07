Фото: Пресс-служба Главы РБ Стало известно, когда лагерь «Орленок» Илишевского района Башкирии примет первых детей Фото: Пресс-служба Главы РБ

Рабочая поездка Главы Башкортостана Радия Хабирова в Илишевский район началась с ознакомления с ходом реконструкции детского оздоровительного лагеря «Орленок», который располагается близ села Ашманово.

Здесь ведется строительство нового спального корпуса на 216 мест, после которого лагерь сможет принимать детей в круглогодичном режиме. Также ведется благоустройство территории лагеря, появится современная спортплощадка. Общая стоимость строительства объекта – 153,6 млн. рублей. Из них 139 млн было выделено из Фонда социальных целевых программ за счет средств АНК «Башнефть».

По словам министра образования и науки республики Айбулата Хажина к 2024 году по 210 указу главы региона в Башкортостане должны функционировать девять детских круглогодичных лагеря.

Первую смену «Орленок» примет с 3 июня. При этом отдых организуют с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. В частности, отменят родительские дни, а персонал будет работать вахтовым методом, не выходя за пределы лагеря в течение смены.

«Мы разработали интересную программу на все 4 смены. Важно, что сеть круглогодичных лагерей охватит все зоны республики и ребятишкам по большому счету не будет далеко уезжать от своего дома. Министерство продолжает рассматривать конкурсные заявки, которые поступили от детских лагерей ряда районов, претендующих на получение круглогодичного статуса», — отметил Айбулат Хажин.

Председатель Госкомтуризма РБ Эльмира Туканова напомнила, что Президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию предложил компенсировать родителям половину стоимости путевок в детские лагеря в 2021 году. С 20 мая программа детского туристического кэшбэка начнет действовать и в Башкортостане. Для участия в ней необходимо приобрети путевку на сайте «Мир путешествий» с помощью карты платежной системы «Мир». Половина ее стоимости вернется на счет в течение пяти дней.

«Ежегодно у нас в республике отдыхают 300-350 тысяч детей, – сказал Радий Хабиров. – В прошлом году из-за пандемии коронавируса летняя оздоровительная кампания не состоялась. Поэтому в 2021 году мы должны все наверстать».

Директор лагеря «Орленок» Рамзил Рахматуллин рассказал главе республики, что планируется отдельная площадка для сдачи норм ГТО. Радий Хабиров поинтересовался, чем лагерь сможет привлечь к себе детей из других районов республики.

Министр образования отметил, что уже заключены договора с ведущими вузами республики и в лагерь будут приезжать делится своими знаниями ведущие преподаватели высших учебных заведений.

Ежегодно лагерь готов принять в смену 264 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Территория лагеря благоустроена, оснащена спортивным сооружением и оборудованием. Это позволило уже в эти весенние каникулы организовать спортивно-оздоровительную смену под названием «Урал батыр тоҡомдары». В дальнейшем на этой площадке запланировано проведение тренировочных сборов по нескольким видам спорта.

Радий Хабиров предложил передать лагерю расположенную поблизости гостиницу для размещения там приглашенных преподавателей. Руководитель республики также обсудил перспективы дальнейшего развития территории «Орленка», создания на его территории современного крытого спорткомплекса для проведения спортивных сборов, площадки для сдачи нормативов ГТО, теннисного корта.